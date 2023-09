Champions League: Lazio-Atletico Madrid. Aquilotti in cerca di riscatto

Esordio stagionale per la prima giornata di Champions anche per la Lazio, che si presenta all'Olimpico dopo un inizio di stagione non proprio brillante in Serie A. Debutto assoluto di Maurizio Sarri in panchina dei capitolini, che dopo tre anni tornano in Champions con una prima difficile sfida contro l'Atletico Madrid dell'ex Diego Simeone, il ‘Cholo’, 136 presenze in biancoceleste tra il 1999 e il 2003.

Entrambe le squadre sono reduci da pesanti sconfitte contro la Juve e il Valencia. Entrambe le squadre sono desiderose di dimostrare la propria eccellenza cercando una chiave di volta. Anche il presidente Lotito chiede un cambio di passo già in questo match visto come gara complicatissima ma non impossibile, proprio perché i colchoneros arrivano da quel brutto Ko contro il Valencia e hanno anche perso Thomas Lemar per infortunio. Obiettivo della Lazio: resettare.

Si ripropone il ballottaggio tra Kamada e Guendouzi, con il francese leggermente favorito. Forse Lazzari a destra, mentre in avanti confermati Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Nell'Atletico Madrid saranno Griezmann e Morata i terminali offensivi. In difesa c'è Hermoso con Witsel e Savic. In mezzo al campo non ci sarà l'ex Udinese De Paul.

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, in conferenza stampa alla vigilia presenta il match contro l'Atletico Madrid: "Partita con Atletico occasione per svoltare? Bisogna pensare ai singoli eventi, il calendario ci propone questo. Abbiamo problemi da risolvere ma la consapevolezza che abbiamo fatto in avanti. Chiaro che quando giochi contro squadre forti sono opportunità e rischi. Dobbiamo cercare di fare risultato. I nostri risultati non sono positivi, ma non bisogna pensare a questo; giochiamo contro la più forte del girone e fare un risultato positivo potrebbe essere importante in ottica qualificazione".

E aggiunge: “Noi ci poniamo obiettivi partita per partita. Ora pensiamo a tirare fuori un risultato positivo che potrebbe essere importante per la qualificazione. Quando si gioca ogni 70 ore c'è poco da vedere, dal punto di vista fisico non vedi nulla. Uno scarico e una seduta di preparazione. Mentalmente non c'è né tempo, né sarebbe giusto soffermarsi sulla partita precedente. Bisogna proiettarsi solo alla prossima".