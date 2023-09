Champions League: Milan-Newcastle. Rossoneri pronti a rialzare la testa

Inizia la Champions League e si parte con l'esordio del Milan contro il Newcastle. Inizio complicato per i rossoneri dopo i cinque gol presi, i cinque derby consecutivi persi. Parola d'ordine: rielaborare e ricominciare proprio da San Siro e dalla competizione europea. Primo incontro ufficiale tra le due squadre. I diavoli che, finora, hanno vinto solo una delle ultime 11 partite contro squadre inglesi, sono alla loro 20esima partecipazione in Champions. In allenamento c'era anche Zlatan Ibrahimovic, non solo per seguire la rifinitura del Milan ma anche per caricare la squadra in vista della gara.

Dalle parole di Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, alla vigilia del match, traspare una ferita che non sarà semplice da rimarginare: "Non è stato semplice, inutile girarci intorno. Avevamo tante aspettative e fiducia, è stata una delusione forte. Ma per fortuna abbiamo la Champions, per poter ‘switchare’, anche se sappiamo quanto è tosto il girone. Non avete idea di quanto mi pesi questa situazione. Se potessi andare da ogni singolo tifoso a dirglielo, lo farei". E aggiunge: "Con i tifosi sono in debito, l’anno scorso quando giocavamo veramente male ci hanno sempre sostenuto. E sono in debito anche per i cinque derby persi nel 2023. Daremo e darò il massimo perché questa stagione possa essere positiva. "Il Newcastle è la tipica squadra inglese. Con tanti giocatori oltre il metro e novanta e costruita anche per primeggiare in Premier. Per noi sarà importante partire bene, migliorare il percorso dello scorso anno significherebbe arrivare sino in fondo".

Rispetto alle partite finora giocate in serie A, dovrebbero esserci alcune novità nello schieramento iniziale. L'inglese Fikayo Tomori, che ha scontato la squalifica in Serie A, dovrebbe tornare in difesa al posto di Simon Kjær. Il possibile tridente: gli intoccabili Olivier Giroud e Rafael Leão, insieme a Samuel Chukwueze al posto di Christian Pulisic. Tommaso Pobega in forse su Tijjani Reijnders.

Dall'altra parte, l'allenatore del Newcastle, Eddie Howe, alla vigilia della sfida: "Vogliamo fare del nostro meglio ed essere molto competitivi. Vogliamo mostrare il nostro stile di gioco. Il ko del Milan nel derby? Questa è una competizione diversa, una giornata diversa. Possiamo concentrarci solo su noi stessi. Dobbiamo iniziare bene la partita e gestire l'atmosfera. La partenza sarà fondamentale".

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, torna a San Siro torna per la prima volta da avversario: "Ricordo tutte le partite giocate a San Siro, l'emozione c'è e dovrò metterla da parte prima della partita, sarà difficile".