La presentazione ufficiale di Spalletti: "E' un sogno che parte da lontano"

Riguardo la clausola con il Napoli, che tanti problemi ha creato: "Per quanto riguarda il Napoli dico che è stata una esperienza bellissima, è stato qualcosa di travolgente forse più di ciò che uno si possa aspettare. Per me è un ricordo bellissimo. Per quanto riguarda la clausola, niente mi farà retrocedere dal pensiero di aver preso la decisione corretta. Ci sono delle cose che dobbiamo mettere a posto dove stanno lavorando gli avvocati, spero si possa arrivare il prima possibile alla migliore soluzione per tutte e due le parti".

Le prime parole di Luciano Spalletti: “Grazie a tutta la federazione e al presidente Gravina per avermi dato questo bellissimo incarico. Sono stati giorni intensi. Ho imparato tanto a Coverciano, essere qui da Ct è un'emozione indescrivibile, un sogno che parte da lontano. Ricordo quel fantastico 4-3 contro la Germania, spero di far rinascere quel sogno e di poter portare quella bandiera in tutte quelle migliaia di bambini che sognano di veder vincere la Nazionale".

Il presidente della Figc Gabriele Gravina, aprendo la conferenza stampa di presentazione del ct Luciano Spalletti: “Oggi inizia una nuova pagina, un nuovo capitolo della storia azzurra. Una storia lunghissima, importante, che appassiona milioni di italiani. È un nuovo capitolo di un libro inedito, con questo capitolo inizia l'era di Luciano Spalletti. Luciano è stato scelto perché innovativo, è uomo di sacrificio totale alla causa. In pochi giorni abbiamo dovuto rimediare a una crisi importante e imprevista, senza precedenti e l'abbiamo affrontata con silenzio e stile. Abbiamo voluto dare priorità alla maglia azzurra e mettere subito il valore della nostra Nazionale al primo posto e non abbiamo voluto anteporre questi valori agli individualismi. Non ho provato rabbia, anche se un po' di delusione è inutile nasconderla. La nostra è stata una reazione composta che ha portato ad aprire un nuovo capitolo".

Comincia la nuova avventura di Luciano Spalletti quale Ct della Nazionale di calcio italiana. Si apre il nuovo capitolo per gli Azzurri e per chi li guiderà tra pochissimi giorni, nelle sfide contro la Macedonia del Nord e Ucraina del 9 e 12 settembre valide per le qualificazioni all'europeo 2024. C’è poco tempo, forse, per fare sperimenti. Viste le aspettative, bisogna portare a casa da subito i risultati. Diramate ieri le prime convocazioni.

Continua Spalletti, rispondendo alle domande dei giornalisti: “Prendo la nazionale campione d'Europa o quella che non è andata al mondiale? Nella mia testa non prendo come esempio i risultati. Da Mancini eredito una buona nazionale, ha vinto un Europeo e 37 partite consecutive, ha lanciato molti giovani, lo ha fatto in maniera imponente. Bisogna cancellare quell'amarezza di risultati che ci sono successi, dobbiamo prendere le distanze dal fatto di appartenere a un calcio minore, che non appartiene alla nostra storia. Dobbiamo cercare di andare a fare un calcio che piace a tutti, la giusta via di mezzo riesce a prendere più cose e a far partecipare più anime”

E aggiunge: "non tutti possono vestire la maglia della nazionale, bisogna essere bravi a restituire i valori di questa maglia. Abbiamo dei campioni che ci hanno fatto vedere cosa vuol dire indossare questa maglia, penso a gente come Buffon, Riva, Baresi, Maldini, Baggio, ce ne sono tantissimi. Questi campioni saranno sempre con noi, anche chi non c'è più come Gianluca Vialli, saranno i nostri spiriti guida. Non abbiamo alibi, abbiamo una storia di personaggi che ho elencato, ci hanno indicato la nostra strada. Non ci sono scuse e alibi, dobbiamo dare continuità a quella storia bellissima che abbiamo vissuto, e che tutti riconoscono. La vera vittoria è quando vai dall'altra parte del mondo e trovi un bambino che ti indica e ti dice 'Italia-Buffon'. Questo vuol dire avere valori e appartenenza".

E sul campo di calcio ?: "Lo schema è qualcosa di liquido nello sviluppo. Partiremo con la difesa a quattro, cercando di mettere in pratica un'idea di calcio ben precisa. Il centrocampo, proprio perché sta in mezzo, diventa un territorio importante dove si possono costruire tante cose, e abbiamo un centrocampo tra i più forti che ci sono in circolazione. Partiremo con il 4-3-3 poi, se avremo bisogno di uno più offensivo, si può mettere uno che fa il sottopunta e si diventa 4-2-3-1". A proposito dell'attacco e della carenza di punte centrali, Spalletti ha aggiunto: "Ce ne sono in Italia di centravanti convocabili. Non ho chiamato Kean e Scamacca per motivi di minutaggio. Ci sono anche calciatori che adesso giocano in altre posizioni ma che possono ricoprire il ruolo di attaccante centrale".