Euro 2024, Spalletti: "C'è ansia ma contro l'Ucraina dobbiamo vincere"

“Dobbiamo cercare di vincere e fare un buon calcio cosa che non abbiamo fatto in Macedonia”, così l'allenatore della Nazionale, nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro l’Ucraina in programma a Milano stasera alle 20.45 , incontro valevole per le qualificazioni a Euro 2024.

Luciano Spalletti spiega poi la meglio il proprio pensiero: “Per forza dobbiamo battere chi ci mettono davanti, non possiamo tirarci indietro dal tentativo di tentare di vincere qualsiasi partita. Deve essere il piacere di giocare quando si veste l’azzurro”.

Parlando dei prossimi avversari, il ct ha detto: “L’Ucraina è più organizzata della Macedonia, ha ben chiaro cosa fare con e senza la palla. Loro faranno la partita sulle ripartenze, basta vedere il contro l’Inghilterra”.

Il commissario azzurro si mostra comunque sereno: “Io penso che abbiamo una squadra fortissima, rispetto a loro, siamo una squadra compatta e unita che è il nostro progetto. Con il presidente e la Federazione io parlo, è il mio progetto non avere una rosa larghissima ma di far giocare anche giovani che meritano. Poi è inevitabile che avrò calciatori contenti e altri scontenti, ma le mie scelte saranno sempre per il bene della Nazionale La mia storia insegna che io ho sempre fatto tutto per il bene della squadra che alleno e sarò ferocissimo in queste scelte per il bene della Nazionale”, ha concluso