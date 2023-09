Domani a San Siro Italia-Ucraina: azzurri senza alternative alla vittoria

In campo per portare a casa il bottino pieno. Diversamente il cammino degli azzurri verso Euro 2024 rischia di diventare - col passaggio dai play off - un sentiero molto insidioso. Il precedente della mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, peraltro, fa dormire sonni piuttosto agitati. Dopo il pareggio non esaltante contro la Macedonia del Nord , il neo ct Luciano Spalletti deve premere subito sull'acceleratore per trainare i suoi verso una vittoria contro l'Ucraina. A Milano, dove sono stati venduti oltre 40mila biglietti, fischio d'inizio alle 20.45 (diretta su Raiuno, in streaming su Rainews.it), Immobile e compagni dovranno calcare il terreno di San Siro senza pensare minimamente al pari.