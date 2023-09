Euro 2024, Macedonia del Nord-Italia. Il debutto di Spalletti sulla panchina azzurra sabato

Difronte, la Macedonia del Nord, che evoca bruttissimi ricordi: era il 24 marzo 2022, quando alla Favorita di Palermo gli azzurri, proprio contro i macedoni, mancarono la qualificazione alla finale playoff per accedere ai Mondiali in Qatar.

Il successore di Roberto Mancini sta continuando la preparazione a Coverciano. L'obiettivo naturalmente è cominciare nel migliore dei modi, con un successo per risalire nella classifica del girone e riportare fiducia ed entusiasmo nell'ambiente.

Il commissario tecnico sta alternando lavoro al video e esercitazioni in campo, tenendo tutti coinvolti e partecipi: per le scelte definitive di formazione attenderà l'ultimo momento, la certezza è il modulo4-3-3 provato più volte in questi giorni.

Ci sarà tanto Napoli soprattutto in attacco, dove l'ex tecnico partenopeo punterà, oltre che sullo juventino Federico Chiesa, su Jack Raspadori e Matteo Politano, mentre in difesa oltre al capitano dei campioni d'Italia Giovanni Di Lorenzo, agirà con ogni probabilità la coppia capitolina Mancini-Romagnoli, con Dimarco favorito su Leonardo Spinazzola, alla luce anche delle buoni prestazioni offerte dal nerazzurro nelle prime giornate di campionato.

In mediana per la cabina di regia resta il ballottaggio tra Manuel Locatelli e Cristante e molto dipenderà dall'atteggiamento più o meno offensivo che si vuole avere contro i macedoni, con Tonali interno mancino e Barella mezzala destra. Il nerazzurro, entrato per la seconda volta in tre anni nella lista dei candidati per il Pallone d'Oro, è uno dei tasselli fermi di questa nazionale.