U21, Turchia-Italia. Annunziata: “Fondamentale non ripetere gli errori fatti in Lettonia"

Dopo il pareggio in Lettonia, la qualificazione agli Europei 2025 passa per lo scontro in trasferta contro la Turchia. Partita in programma domani a Kocaeli, alle 18.30 ore italiane, trasmessa in diretta tv da Rai Due e in streaming qui su Rainews.it

Se c'è una cosa che Carmine Nunziata vuole vedere nella sua Nazionale Under 21 è l'intensità. L'allenatore degli Azzurrini lo ripete più volte nella conferenza stampa della vigilia. Perché è proprio l'intensità, secondo il ct, a essere mancata venerdì scorso a Jurmala nel match contro la Lettonia terminato 0-0.

Le parole di Nunziata: “Abbiamo analizzato le cose che non hanno funzionato al debutto e sono sicuro che certi errori non verranno ripetuti. Spero di vedere maggiore intensità, un gioco più verticale, ma sono anche consapevole che in tre giorni la condizione atletica non possa crescere più di tanto. In Lettonia, comunque, pur non disputando una grande gara, abbiamo avuto sei occasioni da rete più un rigore che non ci è stato concesso al 90’. Serve maggiore concretezza, ma non potremo mica sbagliare sempre, quindi l’importante è creare. Il gol arriverà”.

Poi aggiunge: "I ragazzi si allenano bene e vogliono fare una grande partita. La condizione fisica non si migliora in tre giorni e, per fare un esempio, Casadei in Argentina durante il Mondiale Under 20 le occasioni avute in Lettonia le avrebbe trasformate in gol. Ma le motivazioni sono alte".