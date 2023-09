Caso Rubiales: la Federazione mette alla porta il ct della Nazionale femminile, Jorge Vilda

E' un caso con ricadute e sviluppi a pioggia, quello del bacio del presidente - sospeso - della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, alla calciatrice iberica Jennifer Hermoso . Poco fa le scuse della Federazione per la “condotta inaccettabile” di Rubiales , ora un nuovo provvedimento: l'allenatore della Nazionale femminile, Jorge Vilda, è stato infatti licenziato. Il ct aveva preso le difese del presidente, ed è stato esonerato (aveva un altro anno di contratto).

In un comunicato stampa, la Rfef ha dichiarato di "separarsi da Jorge Vilda in qualità di direttore sportivo e allenatore della nazionale femminile", comunicato nel quale il licenziamento viene descritto come "una delle prime misure di ristrutturazione" adottate dagli organi calcistici spagnoli, precipitati nel caos a causa del bacio forzato di Rubiales a Hermoso dopo il trionfo della Spagna ai Mondiali di agosto.