Luis Rubiales si dimette da presidente della Federazione di calcio spagnola

Il presidente sospeso della Federazione di calcio spagnola Luis Rubiales annuncia le sue dimissioni, dopo le polemiche per il bacio sulla bocca alla giocatrice Jennifer Hermoso. Lo ha comunicato questa sera al suo successore alla guida della Rfef Pedro Rocha.

"Dopo la rapida sospensione operata dalla Fifa, più il resto dei procedimenti aperti nei miei confronti, è chiaro che non potrò tornare a ricoprire la mia posizione - spiega Rubiales in una nota. Insistere e aggrapparsi alla sospensione non contribuirà a nulla di positivo, né per la Federazione né per il calcio spagnolo. Tra l'altro, perché ci sono poteri che impediranno il mio ritorno". L'ex calciatore era alla guida della Federcalcio dal 2018. E oggi rinuncia anche alla vicepresidenza della Fifa.

Dimissioni anticipate nelle scorse ore in una intervista a TalkTV: "Devo farlo perché non posso continuare il mio lavoro. Prendo questa decisione dopo essermi assicurato che la mia partenza contribuirà alla stabilità che ci permetterà di portare i Mondiali 2030 nel nostro Paese".

Dopo settimane di bufera, è questo il nuovo e inevitabile sviluppo dello scandalo scoppiato dopo il bacio stampato sulla bocca della calciatrice della nazionale Jennifer Hermoso .