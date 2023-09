Calcio, la Germania esonera il ct Hansi Flick, decisivo l'1-4 con il Giappone

''Le commissioni hanno convenuto che la Nazionale maggiore maschile necessitava di nuovo slancio dopo i recenti risultati deludenti. Dobbiamo arrivare agli Europei con uno spirito di ottimismo e fiducia nel nostro Paese. Per me personalmente, è una delle decisioni più difficili del mio mandato finora. Perché apprezzo Hansi Flick e i suoi assistenti allenatori come esperti e persone di calcio. Ma il successo sportivo è la massima priorità per la DFB. Quindi la decisione era inevitabile", ha detto Bernd Neuendorf.

"Questo non è un momento facile per me, perché mi sono unito alla Dfb a febbraio per sostenere Hansi Flick in tutti i modi, per sostenerlo affinché possa avere successo nello sport. E credevo fermamente che da ct della Nazionale potesse riuscire a rimettere in carreggiata la nostra Nazionale", ha detto Rudi Völler.