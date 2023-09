Madrid, Jennifer Hermoso ha denunciato Luis Rubiales in Procura

Situazione sempre più complicata per Luis Rubiales. La calciatrice Jennifer Hermoso ha presentato infatti una denuncia presso la Procura generale di Madrid contro il numero uno - sospeso - della Federcalcio iberica. Al centro, l'ormai noto "bacio rubato" durante la premiazione per il titolo mondial e vinto dalla Spagna femminile dell'ex ct Jorge Vilda, esonerato ieri e sostituito dalla vice Tomé .

La formalizzazione dell'accusa, arrivata martedì con una deposizione davanti alla Procura, è cruciale perché l'inchiesta preliminare per "violenza sessuale" già avviata possa andare avanti. Rubiales, già sospeso dalla Fifa e dalla stessa Rfef, rischia quindi seriamente un processo davanti al Tribunale Nazionale. L'incriminazione per il bacio 'rubato' del 20 agosto a Sydney dovrebbe essere resa nota con un comunicato. La 33enne centrocampista spagnola aveva spiegato che il bacio non era stato consensuale, nonostante le pressioni ricevute dalla Federazione per cambiare la sua versione. Per Rubiales, invece, si trattò di un gesto "spontaneo, reciproco, euforico e consensuale".