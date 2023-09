Doping, Juventus: Pogba positivo al testosterone

Paul Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone, sostanza proibita nel mondo dello sport, dopo un controllo effettuato al termine della partita della prima giornata di campionato, quando la Juventus ha giocato in trasferta alla Dacia Arena contro l'Udinese, lo scorso 20 agosto. Lo apprende l'ANSA da ambienti sportivi. Il trentenne centrocampista francese della Juventus non era sceso in campo alla Dacia Arena, rimasto tutto il tempo in panchina, ma sorteggiato comunque per il controllo antidoping.

Il calciatore, invece, era stato utilizzato da Allegri nella seconda giornata di campionato, nel match Juventus-Bologna (1-1), entrato in campo al 21' del secondo tempo; e in Empoli-Juventus, nella terza giornata di campionato, entrato in campo al 16' della ripresa.

Se confermata dalle controanalisi la positività al testosterone, rischia come pena massima fino a 4 anni di squalifica. Secondo il Codice sportivo antidoping, qualora la positività fosse accertata, Pogba potrebbe rischiare la squalifica "a meno che non siano soddisfatte le condizioni per l’annullamento, la riduzione o la sospensione della squalifica".