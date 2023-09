In campo Cagliari-Udinese: sarà contesa energica tra squadre a secco di vittorie

In terra sarda è sfida tra squadre affamate di successo. I padroni di casa sono fermi infatti a un punto, due quelli messi in cassaforte dai friulani. Squadre in fondo alla classifica, dunque. La costruzione della salvezza per il Cagliari di Ranieri deve avvenire necessariamente in casa. Sottil ha in mano una squadra che ha fatto bene nello scorso torneo, soprattutto nelle prime giornate; per questo l'Udinese deve ripartire dal gruppo e dall'entusiasmo dell'ultimo campionato.

La classifica dice che tutte e due la squadre hanno bisogno di una vittoria, senza mezze misure; affermazione già messa a segno da Verona, Lecce e Genoa attraverso degli exploit che sono mancati alle compagini che si sfidano alla Sardegna Arena.