Calcio, alle 18 Fiorentina-Atalanta: test importante per i viola

La Fiorentina ha vinto 36 partite casalinghe in Serie A contro l’Atalanta, solo contro il Bologna ha ottenuto più successi interni nella competizione. L’Atalanta è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 14 sfide di Serie A contro la Fiorentina, tuttavia, nei quattro confronti più recenti, ha vinto solo una volta nel 2022, con una rete di Ademola Lookman).

QUI FIORENTINA

Viola a 4 punti e bergamaschi a 6, brutte notizie arrivano dall’infermeria della Fiorentina. Dopo l’ultima, pesante, sconfitta, l’allenatore ha intenzione di rialzare immediatamente la testa insieme ai suoi giocatori, ma per farlo ha bisogno dei suoi migliori effettivi. Ma Vincenzo Italiano rischia di perdere nuovamente Jonathan Ikoné per infortunio. L’esterno francese, infatti, è tornato ad allenarsi a parte, destando non poca preoccupazione. Jonathan Ikoné potrebbe finire in tribuna. Il francese, come detto, non ha completamente smaltito l’infortunio all’anca. Probabile formazione:

Christensen; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

QUI ATALANTA

La squadra di Gasperini ha puntato su Scamacca e De Katelaere. Forse sulla carta sono nomi che fanno più rumore, ma entrambi vengo da periodi complicati. Scamacca ha sofferto nel campionato inglese, mentre il belga è stato uno degli acquisti peggiori della storia del Milan, una grande delusione. Tralasciando Tourè, altra scommessa in casa Atalanta. L'Atalanta si prepara a sfidare la Fiorentina e per Gasperini c'è più di un'idea che porta ad un piccolo turnover, in vista anche degli impegni in Europa League di giovedì. Qualche variazione potrebbe coinvolgere anche la porta, dove Marco Carnesecchi scalpita. Il portiere proveniente dalla Cremonese non è partito per la nazionale ed è rimasto a lavorare a Zingonia alla caccia di un posto da titolare contro la Fiorentina. Il titolare della Dea, in questo momento, è Juan Musso, ma non è da escludere che l'italiano possa avere una chance.

Probabile formazione:

Musso, Djimsiti, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri, De Ketelaere, Scamacca