Alle 15.00 Frosinone-Sassuolo: buon avvio per entrambe, pronostico aperto

Sono partite con il piede giusto Frosinone e Sassuolo. La gara mette a confronto due formazioni che fanno del possesso palla e della qualità il loro punto di forza. I laziali sono reduci dal pareggio sul campo dell’Udinese, mentre, gli emiliani arrivano dal successo contro il Verona per 3-1.

Di Francesco dovrebbe confermare lo stesso undici di Udine. Attenzione, però, a Cheddira che ha svolto lavoro differenziato e potrebbe partire dalla panchina. Al suo posto, potrebbe essere impiegato Kaio Jorge, ma, al momento, il marocchino rimane in vantaggio. Nel Sassuolo, Dionisi vuole approfittare della voglia di rivalsa di Andrea Pinamonti, in gol contro il Verona ed ex di turno. In difesa, attenzione al possibile impiego di Pedersen che potrebbe rilevare uno tra Toljan e Vina.

Quanto allo storico, sarà la sfida numero cinque in Serie A: due i successi dei padroni di casa e due pareggi. Il Frosinone è la squadra contro cui il Sassuolo ha disputato più partite senza mai perdere tra Serie A e campionato cadetto: 10, 6 vittorie e 4 pareggi. L’ultima volta che il Frosinone è andato in vantaggio di due gol in una partita di Serie A ed ha concluso il match in pareggio risale al 5 maggio 2019, proprio contro il Sassuolo. I ciociari hanno perso entrambe le sfide casalinghe giocate in Serie A contro il Sassuolo, senza mai trovare la via del gol.

Le probabili formazioni

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Oyono, Monterisi, Romangoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Gelli, Harroui, Soulé; Cheddira. Allenatore: Di Francesco;

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Dionisi.