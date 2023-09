Alle 20.45 Genoa-Napoli: i partenopei vogliono tornare al successo

Il Genoa di Alberto Gilardino proverà a reggere l'urto. Il Napoli agli ordini di Rudi Garcia arriva infatti in Liguria voglioso di riscatto dopo la sconfitta subita dalla Lazio al Maradona. I partenopei hanno 6 punti e mirano al bottino pieno per archiviare il passo falso e tornare subito in alta quota.

Anche i padroni di casa vengono da un insuccesso, in trasferta a Torino contro i granata , e venderanno cara la pelle per provare a conquistare un punto che si rivelerebbe d'oro in chiave salvezza. I Grifoni hanno 3 punti, grazie alla vittoria sulla Lazio, e punteranno ad evitare ad ogni costo la terza sconfitta.

Nel Genoa si vedranno Malinovskyi e Gudmundsson dietro l’unica punta, Retegui. In difesa Vasquez preferito a Martin per le sue doti difensive, mentre al centro confermati Dragusin e Bani, con Sabelli sulla corsia di destra. Centrocampo a 3 molto fisico e solido composto da Strootman, Badelj e Frendrup. La sensazione è che Gilardino riconfermerà questa formazione. Nel Napoli dubbio Natan: il giovane centrale brasiliano arrivato per sostituire Kim, infatti, non ha ancora esordito con la maglia azzurra. Rudi Garcia ha più volte dichiarato che ci sarebbe voluto tempo, ma ormai le non perfette prestazioni di Juan Jesus e gli impegni di Champions imminenti non permettono più di aspettare. Non è dunque eresia pensare di vederlo debuttare proprio nel match del Marassi.

Le probabili formazioni

Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli; Bani; Dragusin; Vasquez; Strootman; Badelj; Frendrup; Malinovskyi; Gudmundsson; Retegui. Allenatore: Gilardino;

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Juan Jesus; Olivera; Anguissa; Lobotka; Zielinski; Politano; Kvaratskhelia; Osimhen. Allenatore: Rudi Garcia.