Serie A, alle 18 Inter-Milan: è derby ad alta quota tra "cugini" al vertice

Ovvio che gli auspici dei rispettivi supporter sarebbero andati in questa direzione, ma molto probabilmente tifosi nerazzurri e rossoneri non avrebbero immaginato un derby tra regine. E' ancora, evidentemente, troppo presto per intravedere se ci saranno squadre in grado di “ammazzare” il campionato, ma l'aria di alta quota non può che galvanizzare le squadre di Inzaghi e Pioli.

I “padroni di casa” vengono dal poker rifilato alla Fiorentina con doppietta di Lautaro Martinez, il Diavolo invece è reduce dal prezioso successo a Roma contro i giallorossi di José Mourinho . Ingredienti che rendono ancor più sapido il piatto della sfida.

Con Acerbi in ripresa, ma non ancora al meglio, Simone Inzaghi dovrebbe schierare Darmian, De Vrij e Bastoni davanti al portiere Sommer. L’exploit con la Nazionale italiana di Frattesi lo candida per un ruolo da titolare a danno di Mkhitaryan, in un centrocampo completato da Barella e Calhanoglu, con Dumfries (con Cuadrado probabile assente per un problema muscolare) e Dimarco sulle corsie laterali. Thuram dovrebbe fare ancora coppia con Martinez in avanti. Due grandi dubbi sembrano invece accompagnare Stefano Pioli. Giroud non è al meglio per un problema alla caviglia, così scalpita il nuovo acquisto Jovic per giocare al centro di un attacco che vedrà ancora Pulisic e Leao sugli esterni. Con Tomori squalificato e Kalulu alle prese con un fastidio muscolare, probabile chance da titolare per Kjaer al centro della difesa, mentre è più difficile il debutto di Pellegrino o l’impiego di Caldara.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi;

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.