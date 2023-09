Serie A, alle 15 Juventus-Lazio: allo Stadium sfida tra duellanti che mirano alla continuità

Reduci entrambe dalla conquista dell'intera posta in palio, ma Juventus e Lazio hanno iniziato il campionato in maniera opposta. I padroni di casa hanno infatti 7 punti in cassaforte grazie alle vittorie su Udinese ed Empoli , e al pareggio discusso con il Bologna; la formazione di Sarri al momento invece ne vanta solo 3, ma frutto dell'ottima vittoria al Maradona ai danni del Napoli campione d'Italia . Un'inversione di tendenza netta per i capitolini dopo i passaggi a vuoto contro Lecce e Genoa.

Bianconeri e biancocelesti puntano dunque alla continuità per accendere i rispettivi avvii: per i ragazzi di Allegri, un'affermazione significherebbe provare a dire che la Juventus è tornata in “formato-Champions”; per la Lazio vorrebbe dire sterzare e rimettere in carreggiata un inizio troppo stentato. Per allineare il rendimento di campionato alle aspettative verso una compagine che ha rimesso i piedi nella vecchia Coppa dei Campioni.

Allegri recupera Szczesny tra i pali dopo l’infortunio, con Perin che torna in panchina. A centrocampo, il tecnico livornese potrebbe dirottare Cambiaso a destra, visto che Weah è reduce dagli impegni con gli Stati Uniti. In attacco, invece, confermatissima la coppia Chiesa-Vlahovic. Nonostante l’imminente super-sfida Champions contro l’Atletico Madrid, Sarri non dovrebbe apportare alcuna modifica rispetto all’undici vittorioso di Napoli. Unico dubbio, riguarda il ballottaggio tra Cataldi e Guendouzi con l’italiano leggermente in vantaggio.

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri;

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.