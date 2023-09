Alle 15.00 Monza-Lecce: brianzoli a caccia dei 3 punti, i salentini vogliono continuare a sognare

E' di nuovo Monza-Lecce, dopo il match che nella scorsa stagione decretò la salvezza dei salentini. Arrivato alla sosta sorprendentemente terzo in classifica, il Lecce cercherà di non fermarsi. I biancorossi al momento non si sono espressi ancora al massimo perdendo però solo con avversarie blasonate e vincendo l’unica sfida interna giocata nella nuova A.

D’Aversa potrebbe puntare sulla continuità e sul suo modulo a metà tra il 4-3-3 ed il 4-2-3-1, con Krstovic a guidare l’attacco e Rafia ad agire da collante tra i reparti. Pochi dubbi anche per Palladino, il cui principale ballottaggio da risolvere è quello tra Dany Mota e Colombo (ex Lecce che all'U-Power segnò il rigore decisivo per la permanenza in A) in attacco.

Il portoghese potrebbe arretrare nella posizione a ridosso della punta nel 3-4-2-1 di Palladino, garantendo una variabile più offensiva nella posizione sin qui tenuta da Andrea Colpani e Gianluca Caprari. Chi non sarà del match, con ogni probabilità, è Danilo D'Ambrosio. Ancora alle prese con la distorsione alla caviglia rimediata nel finale dell'ultima casalinga del Monza, contro l'Empoli.

Tutti i nazionali sono a disposizione di Roberto D’Aversa, e lo sono nelle condizioni migliori possibili. Anche i giocatori che fino a questo momento hanno giocato di più, tra cui Ylber Ramadani e Nikola Krstovic, il cui problema fisico era alle spalle già nel dopogara di Montenegro-Bulgaria, si sono mostrati in condizione.

Le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Caprari, Colpani; Dany Mota. All. Palladino;

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D’Aversa.