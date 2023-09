Calcio, alle 20.45 Roma-Empoli, giallorossi in campo per la prima vittoria

Il posticipo domenicale della quarta giornata vedrà di fronte Roma ed Empoli. Il calcio d'inizio è alle ore 20:45, i giallorossi vogliono battere i toscani dopo un avvio decisamente deludente

QUI ROMA:

Rebus per la formazione che scenderà in campo control ‘Empoli per via degli infortuni che hanno colpito i giallorossi. Sono rientrati Pellegrini e Mancini, il capitano è in forte dubbio mentre il contrale di difesa potrebbe farcela stringendo i denti. Se Mancini non ce la dovesse fare spazio a Llorente, Smalling e Ndicka in difesa. Per Ndicka sarebbe l’esordio con i giallorossi. Nemmeno Renato Sanches è al top, infortunato dal 24 agosto potrebbe non avere i 90 minuti nelle gambe. Un posto a destra per uno tra Celik, Karsdorp e Kristensen, posto sicuro a sinistra per Zalewski, sicuramente out Spinazzola con i soliti guai fisici. Le certezze, e che certezze, tutte in attacco con la coppia Dybala-Lukaku. Dopo la doppietta in Nazionale, Romelu e super gasato e non vede l’ora di scendere in campo da titolare davanti al suo pubblico. C'è un elemento incoraggiante a spingere la Roma in vista della ripresa: dopo le ultime quattro soste dedicate alle nazionali, Mourinho ha sempre vinto.

Probabile formazione: Rui Patricio, Llorente, Smalling, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; Dybala, Lukaku.

QUI EMPOLI:

Mercoledì doppia seduta di allenamento per la squadra di Zanetti. Al mattino lavoro tattico, mentre nel pomeriggio si sono svolte partitelle a tema a campo ridotto. Previsto per giovedì il rientro dei nazionali. Nell'allenamento pomeridiano, erano assenti sia Destro che Maldini. Per tutti e due semplice riposo precauzionale, visto che stanno recuperando da un infortunio. L'Empoli ancora fermo a 0 punti scenderà in campo all'Olimpico contro una Roma che vuole cambiare marcia, in campo con un attacco stellare. Partita difficile per i toscani

Probabile formazione: Berisha, Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella, Marin, Maleh, Fazzini, Baldanzi, Cambiaghi, Caputo