Alle18.30 Salernitana Torino: tra i campani rientra il caso Dia, ma Sousa non lo ha a disposizione

Settimo confronto in serie A tra Salernitana e Torino quello in programma alle 18:30 allo “Stadio Arechi”. La squadra piemontese è rimasta imbattuta in ciascuna delle sei gare di Serie A contro i campani, quattro vittorie e due pareggi.

Continua ad alimentare dubbi la situazione di Boulaye Dia in casa Salernitana. Da due settimane, infatti, si sono raffreddati i rapporti tra il senegalese e la società, comportamento ritenuto inaccettabile nell’ultimo giorno di mercato. L’ex Villareal, infatti, aveva ricevuto un’offerta dal Wolverhampton, il quale non aveva però parlato con il club campano. Nonostante la volontà di andare via, il Ds De Sanctis ha tenuto in rosa il numero 10, che non l’ha però presa benissimo. Dopo alcuni rifiuti, è arrivata una stretta di mano, ma non del tutto definitiva. Il calciatore, infatti, è partito per il Senegal, dove avrebbe svolto il ritiro con la nazionale, ma a causa di un infortunio sarebbe dovuto rientrare a Salerno, nonostante fosse certa la sua assenza nella sfida contro il Torino, Juric & co osservano con speciale attenzione. La Salernitana, infatti, a pochi giorni dalla partita sembra essere totalmente disorientata e concentrata su questo caso. Comunque l’ex Villarreal non sarà della partita, al suo posto Sousa è pronto ad affidare l’attacco dei campani a Botheim. Quest’ultimo verrà spalleggiato da Kastanos e Candreva. Pochi dubbi sugli altri titolari, dovrebbe recuperare Coulibaly ed essere confermato Mazzocchi sulla destra.

Mister Juric dovrebbe confermare l’ormai consolidato terzetto difensivo. A destra Bellanova dovrebbe avere ancora la meglio su Lazaro, così come Ilic su Linetty in mezzo al campo. Difficilmente l’allenatore granata schiererà da subito la coppia Zapata-Sanabria, probabile invece che il colombiano venga supportato da due trequartisti come Vlasic e Radonjic.

Probabile formazione Salernitana: Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Legowski, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim

Probabile formazione Torino: Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Ricci, Ilic, Vojvoda, Vlasic; Zapata, Sanabria