Calcio, alle 20.45 Verona Bologna. Gli scaligeri vogliono i tre punti per confermare il buon momento

A chiudere la quarta giornata di Serie A saranno il Verona di Baroni ed il Bologna di Thiago Motta, squadre in campo alle ore 20:45. Dopo le due vittorie consecutive, nell’ultimo turno di campionato i gialloblù si sono arresi al Sassuolo di Berardi. Discorso differente per il Bologna, che ha trovato la prima vittoria stagionale dopo il pareggio contro la Juventus e la sconfitta rifilata dal Milan.

QUI VERONA

Tra le fila degli scaligeri dovrebbe rivedersi Hien in difesa. Confermati 3/4 del centrocampo veronese, l’unica novità dovrebbe riguardare la titolarità di Faraoni a discapito di Terracciano. Probabile chance e conferma anche per l’attacco già visto contro il Sassuolo.

Probabile formazione:

Montipò, Hien, Magnani, Dawidowicz, Faraoni, Hongla, Duda, Doig, Mboula, Folorunsho, Ngonge

QUI BOLOGNA

Kristiansen nuovamente in campo questa la scelta di mister Motta, mentre a centrocampo Freuler dovrebbe avere la meglio su Aebischer per affiancare Moro. Ballottaggio aperto anche tra Ndoye ed Orsolini, con quest’ultimo in vantaggio. Confermato infine il resto della trequarti e l’attacco.

Probabile formazione:

Skorupski Posch, Lucumì, Beukema, Kristiansen, Aebischer(Freuler), Moro, Ndoye(Orsolini) Ferguson, Karlsson, Zirkzee