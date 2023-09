Alle 18.30 Inter-Fiorentina e Torino-Genoa: i nerazzurri inseguono il terzo successo consecutivo

Dopo i successi per 2-0 contro Monza e Cagliari, i nerazzurri tornano a giocare a San Siro dove sperano di lasciare il campo a punteggio pieno. Avversario di turno sarà la Fiorentina, protagonista di un avvio di stagione buono ma con qualche ombra: dopo il poker al Genoa all'esordio, i Viola si sono fatti rimontare sul 2-2 in casa dal Lecce nella seconda giornata di campionato. Simone Inzaghi non dovrebbe apportare grossi cambiamenti rispetto alla formazione che ha vinto le ultime due partite. In casa toscana c'è da tener conto anche di quante energie avrà portato via l'impegno in Conference League.