La Federcalcio spagnola si scusa per il "comportamento inaccettabile" di Luis Rubiales

Il capo cosparso di cenere per un gesto condannato a 360 gradi: dalle massime istituzioni iberiche, a partire dal premier Sanchez , dalla Fifa, dal calcio nazionale. Si riparte da qui perché la Federcalcio spagnola (Rfef) in una nota esprime le sue "più sincere scuse" per il "comportamento totalmente inaccettabile" del presidente sospeso Luis Rubiales "durante la finale della Coppa del Mondo femminile FIFA 2023 e nei momenti successivi", si legge nella nota, in riferimento al bacio alla giocatrice Jenni Hermoso .