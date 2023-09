Smottamento nel cantiere Metro C a piazza Venezia, traffico in tilt

Questa notte a Piazza Venezia si è verificato uno smottamento in uno dei cantieri della Metro C che ha interessato anche la parte carrabile della piazza. Lo rende noto il Campidoglio in una nota aggiungendo che "il traffico è deviato verso lungotevere con ripercussioni sul traffico della zona". Sul posto sono presenti numerose pattuglie della Polizia Locale che stanno cercando di gestire le criticità alla circolazione. "Le imprese - continua il Campidoglio - sono sul cantiere per cercare nel minor tempo possibile di normalizzare la situazione