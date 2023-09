Record di aumenti per la cancelleria scolastica: i quadernoni +72% rispetto al 2020

Se per gli italiani diventa sempre più difficile arrivare, complice il caro vita, a fine mese, il percorso è ancora più in salita per quelli che devono affrontare le spese per libri e corredo scolastico dei propri figli.

Secondo i dati Istat i prezzi dei prodotti di cancelleria hanno registrato un aumento costante e crescente. Nel 2023, spiega in una nota Altroconsumo, siamo a +9% rispetto al 2022 (dati di luglio su luglio), mentre nell'arco di tre anni l'aumento è stato pari a ben il 17%. L'anno scorso i prezzi erano aumentati, rispetto al 2021, del 7%.

Cifre da aggiungere a quelli dei rincari sui libri che hanno toccato anche un balzo del 12%.

Il balzo dal 2020 ad oggi

I numeri, confrontati con quelli del 2020, registrano un aumento del 39% per penne e matite. Cifra che sale a quella del +72% per i quadernoni.

La spesa complessiva in un anno per un bambino che deve fare la prima elementare è di 161 euro, contro i 137 euro del 2020, un aumento del 17%.

Dai dati comparati da Altroconsumo, se per la prima classe della scuola media, nel 2022 la spesa complessiva ammontava a 144 euro, per quest'anno è 150 euro con un incremento, anche in questo caso, del 4%. La spesa maggiore è quella per lo zaino (42 euro), per l'astuccio completo di materiale (26 euro), i quadernoni A4 (19 euro per quelli necessari in prima elementare, 22 euro per la prima media) e, per i più piccoli, le matite colorate (18 euro).

Andando nel dettaglio dell'analisi:

-Quadernoni A4: +72% (da 0,90 euro a 1,55 euro)

- Copertine per i quadernoni A4 richiesti alle elementari: +43% (da 0,94 euro a 1,35 euro)

- Matite grafite: +43% (da 0,46 euro a 0,65 euro)

- Colla: +42% (da 0,68 euro a 0,97 euro)

- Ma anche gomme, raccoglitori con anelli e diari hanno avuto un forte aumento, del 30% circa.