Caro scuola, cresce la richiesta di libri usati

Settembre annuncia il ritorno a scuola e, mentre la campanella si appresta a suonare, le famiglie fanno i conti con l'acquisto di materiali scolastici. L'allarme sui rincari dei libri di testo, stimato ad agosto dalla Sil Confesercenti all'8% con picchi di 12 , sembra crescere mediamente del 6,2% rispetto al 2022, almeno stando al monitoraggio effettuato dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori. Così in un contesto economico in cui gli aumenti di prezzo hanno coinvolto diversi prodotti, anche beni scolastici, si registra la tendenza a valutare l'acquisto di libri di seconda mano .

Tra giugno e agosto 2023 le ricerche dei libri di testo su specifiche piattaforme di vendita di prodotti usati, quali ad esempio Wallapop (Una piattaforma di vendita di oggetti di seconda mano, ndr), sarebbero aumentate del 77% rispetto allo scorso anno. Un libro usato anziché nuovo, “così da risparmiare oltre il 26%” secondo Federconsumatori. Online, e nei mercatini rionali, la caccia ai libri di seconda mano sarebbe già partita nel mese di luglio per poi raggiungere il picco nella prima settimana di agosto. Secondo Chiara Mazza, Senior PR Specialist Italy di Wallapop, “l'acquisto di un libro di testo usato potrebbe comportare un risparmio economico fino a 9 euro, ma rappresenta anche un contributo individuale significativo per il pianeta, poiché acquistando un libro usato si risparmia la stessa quantità di CO2 che si disperderebbe accendendo l'aria condizionata per quasi 2 ore”.