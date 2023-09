Catastrofe in Libia: il bilancio delle inondazioni sale ad almeno 5.500 morti

Sale ad almeno 5.500 morti e 7.000 feriti, secondo i servizi di emergenza di Tripoli, il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni che hanno colpito la Libia orientale, a seguito del passaggio della tempesta “Daniel”. "Il bilancio delle vittime è enorme", ha affermato Tamer Ramadan, inviato per la Libia della Federazione internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, "finora il numero delle persone disperse ha raggiunto le 10.000 unità". Il portavoce Osama Ali ha affermato che non è ancora possibile determinare il numero definitivo delle vittime, con cadaveri che vengono tuttora recuperati dalle aree colpite. A Derna, la città libica più colpita, gli edifici sono stati devastati, i ponti spazzati via, interi quartieri sono stati sommersi e le strade sono scomparse, lasciando la città irriconoscibile. Il bilancio delle vittime continua a salire. Secondo l'ultimo rapporto del tenente Tarek al-Kharraz, portavoce del Ministero degli Interni del governo orientale, nella città sono morte finora 3.840 persone, di cui 3.190 sono state sepolte martedì. Ma il bilancio è destinato ad aggravarsi nelle prossime ore. Secondo una stima fatta al Guardian dal direttore del Centro medico Al-Bayda, Abdul Rahim Mazi, i morti a Derna potrebbero essere anche 20.000. E "almeno 30.000 persone sono state sfollate" ha reso noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) in un rapporto sulla situazione nella Libia orientale.

GettyImages Città libiche colpite dalle inondazioni

"I corpi giacciono ovunque: nel mare, nelle valli, sotto gli edifici", ha detto Hichem Chkiouat, ministro dell'Aviazione civile. Nel cimitero ci sono più di 700 corpi accatastati in attesa di essere identificati. L'acqua, hanno raccontato i testimoni, "è salita fino a toccare i tre metri", distruggendo case, trascinando auto e persone, rendono inagibili le strade trasformate in torrenti torbidi di fanghiglia rossastra. E proprio lo stato delle vie di comunicazioni rende difficili le operazioni di soccorso che sono state dirottate in alcuni casi via mare: da Tripoli è partita una nave carica di materiali sanitari. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) Derna è ora accessibile solo da due ingressi a sud (rispetto ai sette abituali) e le diffuse interruzioni di corrente e della rete di telecomunicazioni stanno limitando le comunicazioni. La Commissione europea ha annunciato che Germania, Romania e Finlandia stanno inviando aiuti a questa città. L'Ue ha sbloccato una prima dotazione di 500.000 euro e il Regno Unito ha annunciato un primo pacchetto di aiuti di 1,16 milioni di euro per rispondere ai bisogni più urgenti della popolazione libica. Migliaia di sfollati anche ad al-Bayda e Bengasi Circa 3.000 persone sono state sfollate anche ad al-Bayda, dove sono stati segnalati circa 50 morti, e più di 2.000 a Bengasi, città più a ovest. Si tratta del peggior disastro naturale che abbia colpito la Cirenaica, la provincia orientale della Libia, dal grave terremoto che colpì la città orientale di al-Marj nel 1963.

Dall'Italia due aerei C130J e la nave San Giorgio Dall'Italia è atterrata in Libia la squadra annunciata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani "composta - ha comunicato il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci - dal personale del nostro Dipartimento della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Comando operativo di Vertice interforze (Covi) e del ministero degli Affari esteri" e "opererà, d'intesa con le autorità locali, nei territori devastati dall'uragano Daniel". Due C130J dell'Aeronautica Militare sono partiti nel primo pomeriggio di ieri, dall'aeroporto militare di Pisa, per trasportare in tre viaggi il personale dei Vigili del fuoco e, in particolare, esperti di rischio acquatico con relative attrezzature di supporto e materiale logistico di prima necessità. Compreso il team avanzato partito ieri saranno in totale 36 le unità di personale impiegate sul territorio tra Vigili del Fuoco, Covi e Dipartimento della Protezione civile, oltre al personale diplomatico. È attesa nelle prossime ore anche la nave San Giorgio della Marina Militare, che raggiungerà l'area di Derna per assicurare le funzioni logistiche, di Comando e Controllo, oltre che di supporto sanitario, al previsto dispositivo nazionale di schieramento a sostegno delle popolazioni delle aree alluvionate. Inoltre, è in corso di valutazione, qualora le condizioni sul terreno dovessero richiederlo, anche l'impiego di Nave "San Marco" della Marina Militare. "La Difesa e le Forze Armate daranno il loro massimo sostegno per aiutare il popolo libico, colpito da un devastante alluvione", ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto, che già ieri aveva disposto allo Stato Maggiore della Difesa e al Covi di fornire immediatamente tutto l'aiuto possibile delle Forze armate italiane alla Libia e al suo popolo. La Croce Rossa Italiana ha già fatto partire una idrovora, un'altra è in partenza e sono già a disposizione, pronti per l'invio, strutture sanitarie, potabilizzatori, gruppi elettrogeni e altro materiale d'emergenza. Oltre a 1.500 sacchi per salme. Al Papa, "profondamente rattristato", si sono uniti "i sentimenti di sincera partecipazione al dolore dell'amico popolo libico" del presidente Sergio Mattarella. "Solidarietà e vicinanza" anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha sentito sia il primo ministro di Tripoli, Abdul Dabaiba, sia il generale Khalifa Haftar, per assicurare il sostegno nei soccorsi.

ANSA Due C130 dell'Aeronautica e una nave verso la Libia