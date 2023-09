Catturato dopo due settimane di fuga l'ergastolano che era evaso scalando il muro come un granchio

Nella caccia all'uomo sono stati impegnati circa 500 agenti. Cavalcante venne condannato all'ergastolo per l'omicidio della sua fidanzata nel 2021, avvenuto davanti ai due figli della donna. L'uomo era ricercato anche per un precedente delitto compiuto nel suo Paese d'origine, il Brasile.

La polizia della Pennsylvania ha reso noto che Danelo Souza Cavalcante è stato catturato dopo quasi due settimane di fuga. Il 34enne Cavalcante era evaso dal carcere della contea di Chester lo scorso 31 agosto, mentre attendeva il trasferimento in una prigione statale per scontare l'ergastolo per aver pugnalato a morte un'ex fidanzata nel 2021. La cattura è stata annunciata quando la caccia all'uomo nelle zone rurali della Pennsylvania sud-orientale era entrata nel suo 14esimo giorno.

Il video dell’evasione di Cavalcante, fuggito dal carcere il 31 agosto, ha fatto il giro del mondo. A mostrare l'ingegnoso metodo usato dall'uomo per scappare sono state le riprese delle telecamere di sorveglianza: il pericoloso assassino ha utilizzato quello che è chiamato 'passo del granchio' per arrampicarsi su due muri separati da un corridoio largo un metro e mezzo.

Sempre quest'anno un altro detenuto ha usato lo stesso metodo per fuggire, e in seguito è stato installato del filo spinato, che tuttavia non è bastato a fermare Cavalcante. "Credevamo che i nostri metodi di sicurezza fossero sufficienti, ma è stato dimostrato il contrario. E ora ci muoveremo rapidamente per rafforzare le misure di sicurezza", ha affermato il direttore ad interim del carcere, Howard Holland.