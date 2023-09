Seduta in cauto rialzo per le borse europee, orfane di Wall Street che oggi resta chiusa per festività. I principali indici segnano rialzi sotto il mezzo punto percentuale, dopo il calo peggiore delle attese dell'indice di fiducia dei consumatori europei. Lo spread si amplia a 170 punti base, il rendimento decennale sale al 4,28%. Il gas scende a 33 euro al mwh, sale il petrolio del Brent sopra gli 88 dollari e mezzo al barile.