Chiusure negative, brusca frenata dell’euro

I mercati del Vecchio Continente chiudono l'ultima seduta della settimana in negativo, ma nel complesso i cinque giorni hanno visto le contrattazioni in rialzo.

Milano oggi termina a -0,63% (settimana +1,57%); Francoforte perde lo 0,67% (settimana: +1,42%) e Parigi -0,27% (settimana: +0,98%). In controtendenza Londra - sempre più spesso - che chiude la seduta in territorio positivo a +0,34% (settimana: +1,81%).



I riflettori degli investitori sono stati accesi sul dato della disoccupazione americana, in rialzo ad agosto dal 3,5% al 3,8%. Gli analisti si attendono con maggiore certezza una pausa della Federal Reserve nel rialzo dei tassi di interesse. Wall Street però procede contrastata.



Brusca frenata dell'euro, che scivola nuovamente sotto 1,08 contro il dollaro.