Ciclismo, Ganna trionfa nella decima tappa della Vuelta

Prima vittoria italiana alla Vuelta a España 2023. Nella decima tappa, la Valladolid-Valladolid di 25,8 chilometri, Filippo Ganna ha battuto tutti nella cronometro individuale: 27'39" per il corridore della Ineos Grenadiers, un tempo impossibile da raggiungere anche per gli uomini di classifica.

Secondo classificato a 16" Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), terzo Primož Roglič (Jumbo-Visma) distante 36" dall'azzurro.

Stravolta la classifica generale, con il belga che si piazza in terza posizione a 1'09" da Sepp Kuss (Jumbo-Visma), rimasto in maglia rossa. Secondo Marc Soler (UAE Emirates), Primož Roglič è quarto a 1'36" dalla vetta: giornata negativa per Jonas Vingegaard, il danese della Jumbo vincitore del Tour è settimo a 2'22".

Domani undicesima tappa della corsa iberica, la Lerma-Laguna Negra.Vinuesa di 163,5 chilometri, una frazione piatta con un solo GPM della montagna nel finale dopo una salita lunga 6,5 chilometri con pendenze massime al 14%.