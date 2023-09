Cina, iPhone vietati ai dipendenti pubblici: -4% per il titolo Apple

Dopo lo scivolone di ieri, quasi -1 e mezzo per cento per Piazza Affari, oggi le borse sono più equilibrate. A Milano l'indice Ftse Mib è in lieve calo, -0,20%, con una discesa del settore bancario e un rialzo che coinvolge soprattutto le utilities.

Variazioni limitate anche per gli altri indici europei (Londra +0,2%, Francoforte -0,2%), mentre a Wall Street spicca il -1,47% dell'indice Nasdaq dei titoli tecnologici. Meno marcato il calo dell'S&P500 (-0,66%), piatto il Dow Jones.



A trainare gli indici al ribasso è il -4,1% di Apple. Questo dopo che la Cina ha vietato l'uso degli iPhone e degli altri dispositivi di marca straniera ai funzionari pubblici e ai dipendenti delle società possedute dallo Stato.

Il calo di Apple porta al ribasso anche il produttore di semiconduttori StMicrolectronics (-4,20%). A Piazza Affari maggior calo per Fineco (-5,20%), mentre spiccano in positivo Hera (+2,50%) e Terna (+2,10%).

In Europa oggi sono arrivati altri dati poco incoraggianti sul fronte macro. Nel secondo trimestre il Pil dell'area euro è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Rivista dunque al ribasso la stima preliminare che vedeva una crescita dello 0,3%.

Ribassato anche il dato sulla produzione industriale in Germania, -0,8% a luglio la variazione rispetto a giugno, contro una stima preliminare del -0,5%.

Sul fronte dei titoli di Stato, il Tesoro italiano ha lanciato il nuovo BTP valore. Il titolo sarà in offerta fra il 2 ed il 6 ottobre. La durata è pari a 5 anni con cedole trimestrali crescenti in base allo scorrere del tempo. Ci sarà anche un premio fedeltà per chi tiene il titolo fino a scadenza.