Cinema in verde all'Orto botanico: il Festival dedicato ai film che parlano di ambiente

Roma apre le porte a Cinema in Verde, il primo Festival di cinema ambientale che ospiterà film inediti e internazionali che raccontano, ognuno con la propria sensibilità artistica, temi ambientali. Una manifestazione totalmente gratuita, con ospiti di rilievo nazionale e internazionale, che prenderà il via il 28 settembre per concludersi il primo ottobre e che avrà come location d’eccezione l’Orto Botanico di Roma.



Qui puoi prenotare il tuo posto



Scopri il programma



Il programma prevede un concorso con sei film in gara nelle tre serate, il vincitore sarà premiato domenica 1 ottobre da una giuria di settore. Nei pomeriggi, ci sarà invece una retrospettiva di film già usciti nelle sale negli ultimi anni, che hanno contribuito a creare una cultura sensibile all’ambiente, e alcuni talk sui temi della sostenibilità nel cinema e sugli elementi di narrazione dei temi ambientali. La mattina è in programma un workshop sulla ideazione e realizzazione di documentari a tema scientifico e ambientale, rivolto soprattutto ai più giovani, per imparare a creare un corto divulgativo.



Il cinema esprime da tempo un’attenzione crescente ai temi dell’ambiente e della sostenibilità, anche sociale ed economica. Il Festival intende documentare tutto questo attraverso una scelta di film internazionali di qualità e momenti di approfondimento e riflessione, animati da esperti di cinema e di ambiente, che si confronteranno sul mondo in cui viviamo e che vorremmo, a partire da due diversi punti di vista: quello dell’arte e della scienza.