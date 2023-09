Cinquant'anni fa il golpe cileno, Boric: "Data dolorosa, punto di svolta della nostra storia"

Sparuti gruppi di manifestanti incappucciati non hanno esitato a scontrarsi con la polizia e a danneggiare vari edifici, mentre nella sede della Presidenza cilena si tenevano le commemorazioni pubbliche, in un clima di grande esaltazione dei valori della democrazia.

In un clima di tensione e di disordini, non senza qualche violenza, si è celebrato oggi, a Santiago del Cile , il cinquantesimo anniversario del colpo di Stato con cui il generale Augusto Pinochet rovesciò il governo democraticamente eletto del presidente socialista Salvador Allende , assaltando il Palazzo della Moneda , nella capitale. Era l’11 settembre 1973 . Alla fine di quel golpe, il corpo senza vita di Allende fu ritrovato all’interno della dimora presidenziale.

Durante l'evento culturale che ha preceduto gli interventi finali, alle 11.52 (le 16.52 italiane), ora esatta dell'inizio del colpo di Stato dell'11 settembre 1973, la speaker della cerimonia ha chiesto ai presenti di osservare un minuto di silenzio. Prendendo quindi la parola in uno spazio di fronte alla Moneda dopo la figlia di Allende, Isabel Allende Bussi, che ha ricordato i profondi principi democratici del padre, Boric ha parlato dell'importanza della democrazia. “Commemoriamo una data dolorosa, che senza dubbio rappresenta un punto di svolta nella nostra storia” ha detto, tra le altre cose, il giovane capo di Stato cileno.

Boric ha inoltre illustrato il suo Piano nazionale di ricerca di verità e giustizia, che si propone di arrivare a conoscere il destino finale delle 1.162 persone che in Cile sono catalogate come desaparecidos. “Lo Stato li ha fatti sparire – ha sottolineato il presidente – e lo Stato deve allora dire dove stanno, per consacrare la verità storica e riparare, per quanto possibile, i danni arrecati”.