Circolare ministero Salute: obbligatorio il tampone per i sintomatici in caso di accesso in ospedale

Scattano i test salivari per chi si reca in ospedale e presenta sintomi da raffreddamento. Questo è quanto stabilito dalla nuova circolare del Ministero della Salute, firmata dal direttore della prevenzione Francesco Vaia: "Esaminato l'attuale andamento clinico-epidemiologico". Previsto il tampone nei trasferimenti da una struttura all'altra e nelle Rsa. In caso di sintomi si indica di evitare l'ingresso nelle strutture sanitarie.

I tamponi saranno fondamentali anche per la ricerca di altri virus (influenzali A e B, VRS, Adenovirus, Bocavirus, Coronaviru sumani diversi da SARS-CoV-2, Metapneumovirus, virus Parainfluenzali, Rhinovirus, Enterovirus). Non si rende necessario invece il tampone per gli asintomatici.



Il provvedimento è stato deciso perché stanno crescendo i contagi Covid19 nel nostro Paese . Nell'ultima settimana si registrano 21.309 casi, in aumento del 44% rispetto ai 14.863 della scorsa settimana. Questo il dato del monitoraggio Covid19, a cura dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute.

Si tratta della terza settimana di aumento per l'incidenza Covid19 in Italia.