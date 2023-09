Classifica WTA: Aryna Sabalenka nuova regina, Gauff n.3, Cocciaretto la migliore tra le azzurre

Anche nella classifica WTA c'è una nuova regina, Aryna Sabalenka è la nuova numero 1 del mondo. L'ascesa nel ranking WTA è il risultato della sua stagione migliore in termini di risultati negli Slam. L’esito degli US Open, infatti, ha portato la bielorussa al vertice della graduatoria mondiale. La 25enne nativa di Minsk è la 29ª donna a conquistare la prima posizione nella classifica, dove ora precede la polacca Iga Swiatek, che è stata costretta a cedere la prima posizione dopo 75 settimane consecutive, vista l’uscita di scena negli ottavi di finale a Flushing Meadows.

Quest'anno, Sabalenka ha vinto il primo Major agli Australian Open, nella sua prima finale Slam. Agli Us Open ha raggiunto la seconda finale Slam in carriera, persa contro una Coco Gauff straordinaria e in grande ascesa; mentre al Roland Garros e a Wimbledon si è fermata in semifinale. “Non male” citando l'altro numero uno Djokovic. La bielorussa ha vinto 23 match nei Major in questa stagione. Negli anni Duemila solo Serena Williams, Justine Henin e Jennifer Capriati hanno fatto come lei o meglio.

Festeggia il best ranking tra le Top 10 anche la campionessa degli Us Open, Coco Gauff. Il master di New York ha permesso anche alla statunitense di avvicinarsi maggiormente alla vetta, grazie al suo primo titolo Slam, battendo in finale proprio Sabalenka, Gauff è da oggi n.3 del mondo. Numero 3 nel singolare e numero 1 in doppio, assieme alla sua compagna nella specialità, Jessica Pegula. Miglior classifica di sempre pure per la campionessa di Wimbledon Marketa Vondrousova che si porta in sesta posizione, mentre sale anche Karolina Muchova al numero 8.