Coco Gauff contro Aryna Sabalenka. La finale degli Us Open 2023

Aryna Sabalenka vola in finale, vince un match in rimonta contro Madison Keyes. Punteggio finale 0-6, 7-6, 7-6. Grazie all'eliminazione negli ottavi della campionessa polacca in carica Iga Swiatek, Sabalenka diventerà la numero 1 del mondo lunedì, quando verrà pubblicata la nuova classifica WTA. "Sono ovviamente felice di diventare numero 1, è molto importante, ma ho delle cose da fare agli US Open quest'anno - ha commentato - Al primo posto penserò quando sarà finita".

Sabalenka è la prima giocatrice a raggiungere la semifnale dei quattro Major nello stesso anno dopo Serena Williams nel 2016. La tennista bielorussa ha conquistato la seconda finale Slam in carriera. Sabalenka troverà in finale Coco Gauff, la 19enne americana è la giocatrice più in forma del momento. L’americana che ha dovuto tenere i nervi saldi per via di una protesta sugli spalti si è imposta 6-4 7-5 contro una bravissima Karolina Muchova. La vittoria di Sabalenka contro Madison Keyes permette alla tennista bielorussa di raggiungere per la prima volta in carriera le 50 vittorie nel circuito maggiore in una singola stagione, poi la rende la terza giocatrice nell'era Open a vincere una semifinale Slam dopo aver perso il primo set 6-0.