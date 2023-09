Consiglio dei Ministri: dal decreto Caivano al rilancio del Mezzogiorno

''Questo decreto legge intende individuare un modello di intervento che varrà nell'immediato per Caivano e poi, a scadenze successive, per lo stesso territorio'', ma "anche per altre aree particolarmente degradate", purché ne ricorrano "le condizioni''. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in conferenza stampa dopo il Cdm presentando il cosiddetto dl Caivano. “È un modulo di intervento che non intende solo contrastare la piaga della criminalità dei minori ma anche offrire un'alternativa alla strada, allo spaccio e al crimine stesso” ed ha aggiunto che "è stato il frutto di un lavoro corale di più ministri e delle loro strutture".

Si introducono norme per il risanamento e la riqualificazione del territorio del Comune di Caivano e per favorire lo sviluppo economico e sociale dell'area. Inoltre, l'intervento normativo agisce sull'applicabilità delle misure cautelari ai minori di 18 anni, con l'obiettivo di sanzionare e dissuadere dal tenere comportamenti contrari alla legge, e prevede specifici percorsi di reinserimento e rieducazione del minore autore di condotte criminose.

Interventi sul territorio di Caivano.

Si prevede la nomina di un Commissario straordinario, che sarà individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, nella persona del dott. Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato e che avrà il compito di adottare, entro 15 giorni, d'intesa con il Comune di Caivano e il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, un piano straordinario d'interventi infrastrutturali e di riqualificazione del territorio comunale. Il piano sarà attuato con il supporto tecnico-operativo di Invitalia S.p.a. e dovrà prevedere anche specifici interventi urgenti di ripristino del centro sportivo ex Delphinia, in collaborazione con gli Uffici del Genio militare e con la società Sport e Salute S.p.a. Inoltre, il decreto autorizza il comune di Caivano ad assumere 15 nuovi membri del corpo della polizia locale, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana e il controllo del territorio. Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile Daspo urbano. Si estende l'applicabilità del cosiddetto "daspo urbano" (divieto di accesso a particolari aree della città) ai maggiori di 14 anni. Il divieto sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore. Per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, si prevede che il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, previsto per chi sia stato denunciato o condannato per vendita o cessione di droga, si applichi anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Tale divieto è esteso a scuole, università ed aree limitrofe. Si ampliano i casi nei quali il Questore può disporre altre misure accessorie (per esempio l'obbligo di presentarsi all'ufficio di polizia almeno due volte a settimana, o in determinati giorni e orari, l'obbligo di rientrare alla dimora e non uscire entro determinati orari, il divieto di allontanarsi dal comune).

Baby gang e foglio di via obbligatorio. Si aumenta di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati e si inasprisce la sanzione, che diviene penale, nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento. Contrasto dei reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti. Si potenzia la facoltà di arresto in flagranza per il reato di "porto d'armi od oggetti atti ad offendere" e si inaspriscono, fino a raddoppiarle (si passa in alcuni casi da un massimo di due a un massimo di quattro anni di reclusione) le sanzioni relative a tale reato. Inoltre, la pena per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità, passa da un massimo di quattro a un massimo di cinque anni. Prevenzione della violenza giovanile e divieto di utilizzo di dispositivi di telecomunicazione e servizi informatici. Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, anche con riferimento al fenomeno delle "baby-gang", si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell'"avviso orale". Attualmente, la misura è prevista per i soggetti maggiorenni che, per la condotta ed il tenore di vita, si ritiene vivano, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Con le nuove norme, l'avviso orale è reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni. Si prevede che il Questore possa proporre all'Autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Si estende al minorenne, per la violazione delle prescrizioni dell'avviso orale, la sanzione penale prevista per i maggiorenni (reclusione da uno a tre anni e con multa da euro 1.549 a euro 5.164). Si introduce una figura di ammonimento analogo a quello previsto in materia cyber-bullismo, al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento.La ministra Roccella su famiglia e siti pornografici: "Lo stupro di Caivano ha riaperto il dibattito sull'esposizione dei minori ai siti pornografici. Tutto questo produce danni alla salute perché produce dipendenza. Gli esperti ci dicono che la prima età di accesso è di 6-7 anni. Caivano lo ha fatto emergere e don Patricello lo ha detto proprio. Noi vogliamo sollecitare e sostenere la responsabilità educativa, in primo luogo attraverso la famiglia. Lo abbiamo fatto implementando il parental control, sono app che esistono già ma che non sono usate. Noi vogliamo che il parental control sia in prospettiva automatico, offerto in tutti i device. Come i seggiolini che hanno l'allarme in automatico”.

"Il tema della pornografia e i minori bisogna continuare ad approfondirlo, si aprono una serie di dinamiche che vanno valutate sul piano normativo, quello che abbiamo fatto oggi non e' sufficiente. Se ne servono altre, o ci verranno segnalate, andremo avanti". Cosi' la premier Giorgia Meloni sul dl Caivano. "La pornografia mostra una donna sempre consenziente, pratiche estreme vedute come pratiche diffuse: e' una materia che sta impattando pesantemente, va affrontata. Abbiamo inserito delle norme sul parental control, che e' il minimo che si puo' fare. Il tema del blocco dell'accesso e della certificazione dell'eta' dei minori e' una materia che entra molto nella privacy. E' una materia che - aggiunge la premier - spero il Parlamento possa rafforzare in sede di conversione decreto o con altre leggi"