Coppia rimprovera un gruppo di ragazzi per la confusione, vengono aggrediti e finiscono in ospedale

Urla, schiamazzi, comportamenti smodati e incuranti degli altri. Atteggiamenti che hanno infastidito una coppia che ha redarguito un gruppetto di ragazzi in strada a Palermo. Un semplice "fate silenzio" che ha scatenato la violenza del gruppetto di giovanissimi. Marito e moglie, 63 e 50 anni, sono stati circondati e picchiati. Calci e pugni che li hanno fatti finire in ospedale sanguinanti. Sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all'ospedale Civico di Palermo.

Hanno avuto una prognosi di 12 e 7 giorni per trauma facciale e cranico e per diverse contusioni. Il fatto è successo a due passi da via Ernesto Basile, in via Emilio D'Angelo. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Dalla ricostruzione è emerso che la coppia, stanca delle urla dei ragazzini aveva chiesto, di fare silenzio o abbassare la voce. Un invito che non è stato gradito dai bulli che hanno iniziato ad inveire contro i due coniugi. Prima parole pesanti, ed è scoppiata una lite, poi i ragazzini hanno circondato e colpito i due.