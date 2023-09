Covid e ritorno in aula. Valditara: "Monitoriamo l'evoluzione dei dati"

Recrudescenza Covid19 e ritorno nelle aule: un binomio con cui, per il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il sistema scolastico deve fare i conti.

“Il 5 maggio scorso l'Oms ha decretato la fine della pandemia da Covid-19 evidenziando che la patologia dovrà essere controllata e gestita al pari di altre malattie infettive. Nel quadro costituzionale della garanzia del diritto allo studio e del diritto alla salute, ho già avviato un confronto con il ministro della Salute riguardo alle misure di prevenzione sanitaria ritenute utili da adottare nella scuole, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, per prevenire il rischio diffusivo di contagi da Covid-19, in particolare per gli studenti e il personale scolastico cheversano in condizioni di fragilità”. Così il ministro in un intervento pubblicato su La Stampa.

"Abbiamo anche deciso la istituzione di un tavolo interministeriale che si riunirà con cadenza periodica per monitorare l'evolversi della situazione in base ai riscontri scientifici relativi all'andamento del virus. Adotteremo insomma tutte le misure che gli esperti giudicheranno utili a contenere il contagio a tutela in particolare degli studenti ed il personale fragile", ha aggiunto Valditara.

"Per le nuove scuole - ha precisato il ministro - si è disposta la necessità di adeguati sistemi di aerazione così da ridurre l'impatto della circolazione dei vari virus respiratori".