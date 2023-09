Covid, lo studio: "Diffusione favorita dai geni dell'uomo di Neanderthal"

Il progetto di ricerca “Origin” dell’Istituto Mario Negri ha trovato una correlazione tra patrimonio genetico e un maggiore rischio di rispondere male all'infezione da Coronavirus.

Lo studio, pubblicato sulla rivista “iScience”, dimostra che una certa regione del genoma umano si associa in modo significativo col rischio di ammalarsi di Covid-19 e nelle aree più colpite dalla pandemia, di ammalarsi in forma grave. Il progetto ha coinvolto l'intera comunità e 9.733 persone di Bergamo e provincia hanno aderito compilando un questionario sulla loro storia clinica e familiare riferita al Covid-19. II 92% dei partecipanti che ha avuto il Covid-19 si era infettato prima del maggio 2020 e, tra questi, 12 persone avevano avuto sintomi già a novembre/dicembre 2019.

Nel dettaglio, è stato trovato un gruppo di varianti "genetiche che si ereditano tutte insieme e abbiamo visto che un aplotipo - quello dei Neanderthal - sopravanzava tutti gli altri in termini di rischio della malattia, è in assoluto il più convincente", ha spiegato il professore Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri.

"Questo è uno studio molto importante per il quale ringrazio il professor Remuzzi e l'istituto Mario Negri. Quando all'inizio mi parlò della possibilità che ci fossero delle ragioni anche di carattere genetico e che fosse necessario fare un'indagine, gli dissi subito di sì e con anche grande entusiasmo", ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana che ha giudicato “eccellente” il lavoro svolto e ringraziato tutti gli scienziati che hanno dato risposte a quesiti ancora aperte su "una malattia che, fino a oggi, era rimasta abbastanza sconosciuta".

“Quando abbiamo visto che in tutta quest'area vicino a Bergamo c'era una frequenza di malattie gravi e di morti che erano 850 volte superiori a quello che uno si poteva aspettare perlomeno nei primi tempi, ci siamo chiesti: perché qualcuno si ammala in modo grave e qualcun altro in modo lieve?” ha detto Giuseppe Remuzzi. "Abbiamo raccolto 10mila persone di cui conosciamo tutti i dati personali, la storia familiare, e ci siamo convinti che potesse esserci qualcosa di genetico".