Cristiano Ronaldo ha messo KO un cameraman su punizione, il video

Sabato 16 settembre scorso la sua Al-Nassr giocava contro l'Al-Raed, battendola per 3 a 1. Ronaldo segna ed è determinante per il successo della squadra ma il video che è ormai virale in rete non quello di un gol di CR7, ma quello di una punizione del calciatore che finisce di poco oltre la rete avversaria colpendo in pieno un cameraman che sta manovrando il braccio della telecamera posta appunto dietro la porta. A giudicare dalla reazione dell'operatore televisivo la botta deve essere stata forte.