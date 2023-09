Da oggi in vigore la contestata riforma delle pensioni in Francia: via dal lavoro a 64 anni

Dopo mesi di violente proteste in tutta la Francia, e dopo l'approvazione in Parlamento , entra oggi in vigore la riforma delle pensioni.

L'età pensionabile verrà gradualmente aumentata dagli attuali 62 anni ai 64 anni nel 2030 , al ritmo di tre mesi all'anno. Dal 1° settembre passerà quindi a 62 anni e 3 mesi per la generazione del 1961 (nati tra settembre e dicembre), poi a 62 anni e 6 mesi per la generazione del 1962, poi a 62 anni e 9 mesi per la generazione del 1963, eccetera. Fino a 64 anni per la generazione del 1968.

Contemporaneamente ci sarà un’accelerazione nell’aumento del periodo contributivo, necessario per beneficiare di una pensione completa, votato nella riforma della Touraine del 2014 . Sarà portato a 43 anni, cioè 172 trimestri (168 oggi), per le generazioni nate dal 1965, e un quarto in più all'anno per generazioni nate tra settembre e dicembre 1961 e nel 1962.