Dall'Arco di Trionfo alla Reggia di Versailles, la visita di stato di Re Carlo e Camilla in Francia

Re Carlo III accompagnato dalla regina Camilla arriva a Parigi per una storica visita di stato programmata a marzo e poi rinviata per i disordini scoppiati in Francia per la protesta contro la riforma delle pensioni. L'obiettivo è celebrare e rinsaldare l'amicizia franco-britannica, dichiarano Parigi e Londra, dopo che per alcuni anni le relazioni fra i due paesi hanno sofferto gli anni della Brexit e la crisi migratoria, con l'arrivo sulle coste inglesi di decine di migliaia di migranti dalla Francia. In Francia Carlo III parlerà ai senatori e ai membri dell'Assemblea nazionale francese: sarà il primo discorso di questo tipo da parte di un membro della famiglia reale britannica nella camera parlamentare francese. Il re avrà ancora una volta l'occasione per sfoggiare le sue abilità linguistiche dopo aver entusiasmato i suoi sudditi passando senza problemi dal tedesco all’inglese durante il discorso al parlamento tedesco a marzo. La sua ultima visita nel Paese, da principe ereditario, risale al 2019, in occasione del 75° anniversario dello sbarco in Normandia. Elisabetta II, sua madre, ha compiuto cinque visite di Stato in Francia durante il suo regno. L'ultima volta nel 2014, in occasione del 70° anniversario dello sbarco, partecipò a una toccante cerimonia sulle spiagge della Normandia accanto a 1.800 veterani e 18 capi di Stato e di governo, tra cui i presidenti americano e russo, Barack Obama e Vladimir Putin.

Getty La regina Elisabetta in Normandia nel 2014

Il programma della visita Carlo e Camilla resteranno in Francia tre giorni. Saranno accolti dal primo ministro Elisabeth Borne all'aeroporto di Parigi-Orly, prima di dirigersi verso il centro per una cerimonia all'Arco di Trionfo alla presenza di Macron e di sua moglie Brigitte. Risuoneranno gli inni di entrambe le nazioni, poi Carlo III e Macron deporranno una corona sulla Tomba del Milite Ignoto per “rimarcare i sacrifici condivisi nel passato e un'eredità duratura di cooperazione”. I caccia della Patrouille de France e delle Red Arrows britanniche, le pattuglie acrobatiche delle forze aeree dei due paesi, voleranno sopra il monumento. Le auto con a bordo la coppia reale e presidenziale sfilerano sugli Champs-Élysées diretti all'Eliseo dove Macron e Carlo III si riuniranno per discutere anche di biodiversità, clima e tutela dell'ambiente, materie su cui hanno lavorato insieme in passato. Parleranno anche della guerra della Russia in Ucraina e della questione migratoria. Tra i momenti salienti della visita ci sono la cena di stato mercoledì nella Sala degli Specchi della Reggia di Versailles, alla presenza di oltre 150 ospiti, e la visita di Re Carlo III alla cattedrale di Notre-Dame dove sono in corso i lavori di ristrutturazione dopo l'incendio del 2019. La cena di Stato al Palazzo di Versailles è "un omaggio alla regina Elisabetta II". La Regina e il Principe Filippo avevano pranzato nella Sala degli Specchi, su invito del presidente René Coty, durante la loro prima visita di Stato in Francia nel 1957. Carlo III è "sensibile all'idea di poter seguire le orme di sua madre", ha osservato l'Eliseo, che vede nella scelta di Versailles anche un'opportunità per "far risplendere la Francia" attraverso uno dei suoi luoghi più famosi al mondo. Il re si recherà anche al Marché aux Fleurs Reine Elizabeth II, un mercato dei fiori sull'ile de la Cité che piaceva tanto alla regina e che venne intitolato a suo nome nel 2014. Carlo III e Macron parteciperanno anche a un ricevimento con investitori che si occupano di finanziamento di progetti legati al clima e alla biodiversità. Il re concluderà quindi il suo viaggio venerdì con una sosta a Bordeaux, dove incontrerà gli operatori dei servizi di emergenza e le comunità colpite dagli incendi del 2022 e visiterà la Forêt Experimentale, o foresta sperimentale, un progetto ideato per monitorare l'impatto del clima sui boschi urbani. In programma anche la visita a un vigneto che porta avanti un approccio sostenibile alla vinificazione.

Getty La regina Elisabetta alla cena di Stato nella reggia di Versailles, 1957