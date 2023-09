L'attore Danny Masterson condannato a 30 anni per stupro

Hollywood sotto shock: Danny Masterson è stato condannato a 30 anni di carcere. Il tribunale di Los Angeles ha ritenuto colpevole l'attore americano di due su tre capi di imputazione per stupro. L'artista, 47 anni, nel cast della fortunata serie “The 70's show”, è stato accusato di violenza da parte di due diverse donne, aderenti come lui alla chiesa di Scientology. Gli episodi, giudicati brutali, sono avvenuti tra il 2001 e il 2003 nella sua casa a Hollywood. Con mascherina e circondato dai suoi avvocati, Masterson ha ascoltato la sentenza in silenzio. In lacrime la moglie, l'attrice Bijou Phillips.

Durante l'udienza, che si è svolta parzialmente a porte chiuse per tutelare la privacy delle vittime, Masterson ha ascoltato in silenzio le accuse, sempre respinte, di una delle vittime: “E' un uomo orribile e violento”. “Non ha dimostrato alcun briciolo di rimorso di coscienza per il dolore che ha causato”, ha affermato la seconda donna: “Mi dispiace non averlo denunciato prima”. Prima delle aggressioni sarebbero state entrambe costrette ad assumere della droga. Anche se la condanna ha recato a loro “un po' di sollievo”, su tutta la vicenda ha pesato l'ombra di Scientology che, come scriveva Variety lo scorso ottobre, avrebbe fatto pressione sulle vittime, i loro famigliari e sulle forze dell’ordine per far decadere le accuse.

gettyimages That '70s show il cast

Durante il processo una delle donne ha dichiarato di aver perso fiducia nella vita e di essere stata ostracizzata dalla chiesa dopo aver deciso di denunciare nel 2004 quanto subìto: “Mi sono trovata a dover ricominciare tutto daccapo a 29 anni. Ho perso tutto. Ho perso la mia religione. Ho perso la mia capacità di contattare chiunque avessi conosciuto o amato per tutta la vita". "So che lei è seduto qui fermo nelle tue affermazioni di innocenza, e quindi senza dubbio si sente vittima di un sistema giudiziario che l'ha delusa", ha detto la giudice Olmedo all'attore prima di emettere la sentenza. “Ma Mr. Masterson, lei non la è la vittima, qui. Le sue azioni di 20 anni fa hanno portato via la voce ad un'altra persona. In un modo o nell'altro dovrà venire a patti con le sue azioni del passato e con le loro conseguenze”.