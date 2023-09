Deflagrazione alla Sabino Esplodenti, i sindacati a Mattarella: "E' il momento di un'azione corale"

Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pier Paolo Bombardieri scrivono al presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la deflagrazione nello stabilimento Sabino Esplodenti di Casalbordino (Chieti) nella quale hanno perso la vita tre operai in una drammatica escalation di morti sul lavoro.

"Illustre Presidente, - scrivono Landini, Sbarra e Bombardieri - La ringraziamo, innanzitutto, per tutta l'attenzione che ha dedicato negli anni e che continua a dedicare ai temi del lavoro e soprattutto al dramma delle morti sul lavoro. Gli ultimi episodi sono solo l'ennesimo segnale del dramma che migliaia di lavoratrici e lavoratori, migliaia di famiglie hanno vissuto negli ultimi anni. Le continue morti, l'incremento degli infortuni e di malattie professionali non sono numeri: ci consegnano la dura realtà di un Paese che non riesce a fare fino in fondo i conti con la cultura della prevenzione, con la garanzia della salute e della sicurezza in ogni luogo di lavoro. Non si tratta solo di un problema culturale, c'è una logica di mercato spietata che considera la sicurezza un costo e non un investimento, incrementa sempre di più i ritmi di lavoro, la rapidità degli interventi, in uno scambio in cui il lavoro e la vita delle persone continuano ad essere l'agnello sacrificale. Su queste tematiche abbiamo predisposto e presentato al Governo una specifica Piattaforma unitaria senza aver ricevuto adeguate risposte. È il momento di un'azione straordinaria corale per raggiungere l'obiettivo di zero morti sul lavoro. Ma richiediamo un'attenzione straordinaria a tutte le Istituzioni attraverso tutte le leve di promozione della prevenzione e di controllo, al legislatore affinché presti più attenzione agli effetti di provvedimenti che sacrificano le regole in favore della semplificazione, al mondo imprenditoriale affinché si unisca in questa battaglia per la salute e sicurezza isolando quelle imprese che non garantiscono il rispetto della normativa".

"Caro Presidente, ci rivolgiamo a Lei per condividere le preoccupazioni e illustrarLe le nostre proposte al fine di realizzare gli obiettivi che da tempo vogliamo raggiungere con lo scopo di ottenere la piena applicazione della nostra Costituzione", conclude la lettera.