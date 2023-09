Dengue: 132 casi da inizio anno, 10 autoctoni. La Lombardia la regione più colpita

Salgono a 10 i casi confermati di Dengue trasmessi localmente in Italia e notificati al 4 settembre 2023. Questi casi sono riferiti a tre episodi di trasmissione non collegati tra loro in provincia di Lodi (7 casi confermati), in provincia di Roma (1 caso) e in provincia di Latina (2 casi). Tutti i pazienti sono guariti o in via di miglioramento. E’ quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, disponibile online nella dashboard Dengue.

Dall'inizio dell'anno al 5 settembre sono stati anche notificati 122 casi di Dengue diagnosticati in Italia ma contratti in altri Paesi. "La situazione descritta è in linea con quanto atteso in questa stagione, considerando l'aumento dei viaggi internazionali dopo l'emergenza Covid-19 e le condizioni climatiche favorevoli alla proliferazione delle zanzare Aedesalbopictus (o zanzara tigre) che possono trasmettere il virus Dengue", spiega l'Iss.

In tutti i casi sono state realizzate misure di disinfestazione contro le zanzare e, nelle aree in cui si è verificata una trasmissione locale, sono state attivate tutte le misure preventive previste a tutela di trapianti e trasfusioni.

Nel 2023 focolai di Dengue autoctona sono stati notificati anche in Francia. Negli anni passati episodi di questo tipo sono stati confermati in diversi Paesi europei tra cui Croazia, Francia, Spagna e Italia.

Segnalati nelle ultime ore a Parma un caso accertato di Dengue e un caso sospetto virus

E’ di queste ore la segnalazione da parte degli organi sanitari di un caso accertato di Dengue a Parma e uno sospetto di virusChikungunya/Dengue/Zika. E' quanto comunica il Comune emiliano che ha avviato immediatamente il protocollo medico previsto dalla Regione per questo tipo di emergenze. I trattamenti di disinfestazione - spiega una nota dell'Amministrazione parmigiana - sono previsti da questa notte e proseguiranno per altre due notti presso il Parco Area delle Scienze, via Picasso, via Emilia Ovest e viale Campanini e nelle aree ricomprese nel raggio di 100 metri dalla segnalazione dei casi di contagio. Nel dettaglio gli interventi sono articolati in tre fasi: trattamento adulticida della zanzara tigre veicolo del virus, trattamento larvicida e rimozione dei focolai larvali. Le operazioni saranno condotte in tre notti consecutive dalle 23 alle 4 della mattina. I cittadini delle aree interessate sono stati allertati e devono osservare, durante le operazioni di disinfestazione, la chiusura delle finestre ed evitare di lasciare all'aperto panni stesi, giochi di bimbi, ciotole per il cibo degli animali domestici e quant'altro possa subire un deposito dei prodotti utilizzati per la stessa disinfestazione.