Derna, la città distrutta dal ciclone che fu modernizzata a inizio '900 dai colonizzatori italiani

La storia di Derna parte da lontano: la dominarono greci, romani, bizantini e arabi . È stata una città di occupazioni e dominazioni. Fu anche capitale della Cirenaica, una delle province più ricche degli “Stati barbareschi”. All'inizio dell'Ottocento, il generale statunitense William Eaton marciò per 500 miglia attraverso il deserto e la conquistò durante la guerra contro i pirati.

All'antico nucleo urbano, che sorgeva a mezzo chilometro dalla costa, aggiunsero verso il mare un nuovo quartiere europeo , con strade regolari e edifici pubblici e privati. Il centro antico è costituito da due quartieri divisi dal fiume, fin dal 1916 congiunti con un ponte costruito dai colonizzatori giunti da Roma. Durante il periodo coloniale , Derna era la seconda città della Cirenaica , dopo Bengasi, e nel 1939 venne costituita in Provincia italiana e ufficialmente unita , insieme alle altre tre province libiche, al Regno d'Italia . Dopo la sconfitta nella Seconda guerra mondiale, gli oltre 3.000 italiani che abitavano la città la abbandonarono.

Derna , sommersa dall’acqua e distrutta dalla furia del vento, con il tragico strascico di migliaia di morti e dispersi , è una città sulla costa libica del Mediterraneo, a meno di mille chilometri da Capo Passero, in Sicilia. Diventò quella che è stata fino alle inondazioni di questi giorni grazie all'opera degli italiani , che nei primi decenni del XX secolo la trasformarono in una città moderna .

Truppe tedesche nella citta di Derna in Libia, circa 1941

Riunita, come tutta la Cirenaica, al Fezzan e alla Tripolitania nel Regno Unito di Libia, poi rovesciato dal colpo di Stato di Muhammar Gheddafi, la città è rimasta sotto il controllo di Tripoli, capitale prima del Regno e poi della Giamahiria del Colonnello.

Nel 2014 è stata occupata da gruppi di jihadisti, dai quali fu liberata dalla milizia cittadina, i mujahideen, per diventare subito dopo bersaglio dei bombardamenti aerei del generale Haftar che, intenzionato a smantellare la presenza islamista in Cirenaica, l'ha conquistata nel 2018.

La costruzione di una delle dighe crollate, che hanno riversato oltre 33 milioni di metri cubi d'acqua sulla città, risalirebbe a metà del 1980 (epoca di Gheddafi) con una commessa affidata all'ex Jugoslavia, secondo alcune ricostruzioni. L'opera è stata al centro di diverse polemiche, in passato: l'area in cui fu realizzata non sarebbe stata idonea.