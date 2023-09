Direttore del Parco: "Non era mai stata uccisa una mamma orsa". Si corre per salvare i cuccioli

I piccoli sono fuggiti dopo lo sparo che ha ucciso la madre e sono stati avvistati per due volte , ma ancora non si riesce a procedere al loro recupero. “ Gli esperti ci dicono che, soprattutto nelle prime ore e nei primi giorni, i cuccioli tendono a tornare dove hanno lasciato la mamma ” ha aggiunto il governatore regionale.

Per trovare gli orsetti, sono state create delle esche utilizzando il sangue e l'odore della madre per cercare di attirarli. Non è facile prenderli, perché non possono essere narcotizzati perché sono troppo piccoli e si rischierebbe di ucciderli. I due cuccioli possono facilmente nascondersi in mezzo alle sterpaglie, le coltivazioni, i campi di mais, e sono fortemente spaventati perché hanno perso la mamma.

Nelle ore immediatamente successive al fatto, la zona è stata presa d’assalto da curiosi di ogni tipo, con veri e propri raid lungo le strade del paese e non solo, tanto che il Sindaco di San Benedetto dei Marsi ha emesso un'ordinanza per introdurre limitazioni alla circolazione e all’inseguimento.

“Data la giovane età dei cuccioli - spiega il direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise Luciano Sammarone- si è deciso di utilizzare delle trappole con all'interno polli, oltre ai batuffoli sporchi del sangue della povera mamma e ora si tenta con l'uso delle reti. Questa tecnica però prevede che si riesca ad essere molto vicini agli orsetti".

A 72 ore dalla morte dell'orsa Amarena del direttore del Parco spiega: "E' la prima volta che affrontiamo una situazione del genere, non era mai stata uccisa una mamma orsa con i cuccioli nella storia del Parco, esiste un protocollo per il recupero dei piccoli, ma non era mai stato attivato, c'è differenza tra il dire e il fare. Ieri abbiamo avvistato un solo cucciolo, stiamo cercando di capire se sia sempre lo stesso oppure sono i due fratelli divisi".